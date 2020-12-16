En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,17 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,14 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,012499
|1,66
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,978736
|1,17
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129304
|1,14
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109816
|1,12
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,233755
|1,10
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038528
|1,10
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,191816
|1,07
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,967368
|1,06
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,889432
|1,02
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050641
|1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)