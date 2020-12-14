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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:43:00 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 2,52 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,19 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,5367622,59
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0275902,52
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,1007012,19
Tacirler Portföy Değ. Fon3,7347002,19
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0846722,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0261781,98
Ak Portföy Altın Fonu0,1051391,84
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1989881,82
TEB Portföy Altın Fonu0,1105631,82
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,1616121,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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