En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 2,52 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,19 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,536762
|2,59
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,027590
|2,52
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,100701
|2,19
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,734700
|2,19
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084672
|2,13
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026178
|1,98
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,105139
|1,84
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,198988
|1,82
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110563
|1,82
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,161612
|1,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)