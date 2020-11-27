En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,13 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,115786
|2,70
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,464010
|2,33
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053340
|2,13
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105289
|2,07
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,181534
|1,77
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,251275
|1,65
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,633576
|1,61
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,116032
|1,54
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|42,870651
|1,50
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|17,094797
|1,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)