  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:54:36 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,13 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1157862,70
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,4640102,33
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0533402,13
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1052892,07
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,1815341,77
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,2512751,65
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,6335761,61
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1160321,54
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF42,8706511,50
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF17,0947971,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika Merkez Bankası kararı... Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
Cengizli Leicester City tur atladı
Spor

Cengizli Leicester City tur atladı

Braga UEFA Avrupa Ligi G grubunda Leicester City ile Estadio Municipal karşılaştı. Mücadele 3-3 bitti.
Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...
Gündem

Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...

Hatay'da bulunan Mahremiye Camii, deprem terazisi olma özelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay