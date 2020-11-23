En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,88 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,71 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,138724
|3,81
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,164763
|2,88
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,880864
|2,71
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,413184
|1,93
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053551
|1,90
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|734,446587
|1,88
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|17,276426
|1,76
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095576
|1,60
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,298652
|1,55
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|107,846346
|1,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)