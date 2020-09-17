  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:01:47 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,25 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,18 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008933 4,22
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,804216 1,25
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,531830 1,18
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022986 1,02
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,343487 1,02
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,912357 1,02
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,104799 0,93
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,843693 0,93
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,017055 0,87
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,997742 0,63


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif

Türkiye ve Rusya arasında yapılan Suriye görüşmelerinde kriz patlak verdi.
'Yeni başbakanımız Erdoğan'la yakın ilişki kurmak isteyecek'
Dünya

'Yeni başbakanımız Erdoğan'la yakın ilişki kurmak isteyecek'

Japonya'da Şinzo Abe'nin görevinden istifa etmesi sonrası yeni başbakan Yoşihide Suga oldu. Japon siyaset bilimci Japon siyaset bilimci Dr. ..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı