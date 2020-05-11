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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:31:42 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,75 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,96 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,40 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006416 3,75
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,206043 1,96
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,860289 0,40
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,741721 0,27
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020340 0,24
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,057273 0,19
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 173,147136 0,18
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023406 0,18
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,064942 0,16
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027831 0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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