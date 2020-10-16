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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:11:44 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,43 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,42 ile "Strateji Portföy Bir. Değ. Fon" ve "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 760,788696 0,43
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,781698 0,42
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,717266 0,42
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027100 0,38
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034509 0,30
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,583486 0,25
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030868 0,24
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009534 0,20
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,253073 0,19
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,104831 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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