  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:43:10 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,76 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,70 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 731,015366 0,92
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,587192 0,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073225 0,70
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028108 0,47
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032245 0,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,917519 0,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,137488 0,34
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,335854 0,30
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029762 0,27
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033948 0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rejim kaynakları duyurdu! Esed'e büyük şok
Dünya

Rejim kaynakları duyurdu! Esed'e büyük şok

Rusya ve İran ile Suriye'yi kan gölüne çeviren Esed rejimi, İdlib'de ağır kayıplar vermeye devam ediyor.
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çı..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı