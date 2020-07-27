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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:58:01 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,06 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,96 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,536999 1,85
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 85,236299 1,06
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,846257 0,96
HSBC Portföy Altın Fonu 3,531600 0,89
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,953187 0,84
Fiba Portföy Altın Fonu 0,034822 0,84
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,058958 0,83
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,718476 0,83
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,055565 0,83
İş Portföy Altın Fonu 0,045510 0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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