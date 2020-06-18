  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:32:37 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,26 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,263646 1,58
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,265038 1,26
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,972164 1,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041359 1,09
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,679313 0,94
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 72,474095 0,75
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,056976 0,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,544038 0,68
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047797 0,67
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092424 0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı