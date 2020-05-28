  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:58:34 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,26 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 3,67 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 2,83 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,289388 4,26
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,391824 3,67
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,710283 2,83
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035331 2,81
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,090078 2,71
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105814 2,60
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,068055 2,58
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,039531 2,58
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019336 2,40
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,086169 2,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı