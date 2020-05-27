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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:30:44 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,37 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,10 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074905 1,47
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,603139 1,37
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,148457 1,10
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083008 0,96
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034367 0,94
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,778521 0,84
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,663247 0,83
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068722 0,73
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043236 0,70
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,486298 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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