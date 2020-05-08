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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:29:49 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,35 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 95,614935 2,35
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076501 2,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018608 2,17
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085730 2,07
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,837013 2,04
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,054894 1,89
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044661 1,84
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027792 1,82
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071967 1,81
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036151 1,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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