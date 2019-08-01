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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:35
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0297110,62
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0114710,31
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0134200,29
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF0,0332890,19
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0339480,19
MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0160200,18
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0121760,16
Katılım Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0165190,15
MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0159150,13
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF0,0258220,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:35
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