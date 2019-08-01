En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,029711 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,011471 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,013420 0,29 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF 0,033289 0,19 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,033948 0,19 MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,016020 0,18 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,012176 0,16 Katılım Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,016519 0,15 MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,015915 0,13 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF 0,025822 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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