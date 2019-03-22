En fazla kazandıran BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,09 "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu22 Mart 2019 Cuma 15:08
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 "NN Hay. Em. Katkı EYF" , yüzde 1,06 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,03 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015280
|1,09
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,014248
|1,06
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014200
|1,03
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014094
|1,00
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,031078
|0,99
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,014551
|0,96
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013751
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014369
|0,94
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014274
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013978
|0,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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