En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,09 "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 "NN Hay. Em. Katkı EYF" , yüzde 1,06 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,03 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015280 1,09 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,014248 1,06 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014200 1,03 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014094 1,00 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031078 0,99 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,014551 0,96 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013751 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014369 0,94 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014274 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013978 0,93



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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