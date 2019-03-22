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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,09 "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu

22 Mart 2019 Cuma 15:08
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 "NN Hay. Em. Katkı EYF" , yüzde 1,06 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,03 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0152801,09
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,0142481,06
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0142001,03
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0140941,00
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0310780,99
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,0145510,96
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0137510,95
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0143690,94
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0142740,94
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0139780,93



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:08
  1. En fazla kazandıran BES fonları

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