En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,76 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 1,50 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,080145 1,76 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032337 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,105953 1,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105552 1,49 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036008 1,46 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,055420 1,46 ZEM Hisse Senedi EYF 0,028501 1,44 HEM Hisse Senedi EYF 0,027468 1,43 VEM Hisse Senedi EYF 0,107327 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,053378 1,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)