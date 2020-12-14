En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,41 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053935 2,41 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051421 2,00 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,078397 1,95 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,130169 1,87 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052791 1,84 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,087258 1,80 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054603 1,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046718 1,67 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,134849 1,63 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049249 1,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



