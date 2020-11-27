En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,34 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,093431 1,37 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,093147 1,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,083723 1,34 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035625 1,28 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,150543 1,28 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,122543 1,27 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,032427 1,27 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,073454 1,27 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,160394 1,26 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,034679 1,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)