En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,39 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,33 ile "Axa Hayat ve Em. Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014671 0,66 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031408 0,39 Axa Hayat ve Em. Stand. EYF 0,020246 0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026082 0,28 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021260 0,23 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076364 0,23 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020949 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019490 0,21 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016377 0,20 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,018023 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

