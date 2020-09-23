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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:45:33 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,78 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037858 1,87
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018697 1,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160735 1,75
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112813 1,72
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089430 1,70
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030875 1,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057956 1,00
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025942 0,96
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,131821 0,92
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,099648 0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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