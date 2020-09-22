En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014720
|0,86
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018370
|0,86
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027772
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,054884
|0,06
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070926
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052311
|0,04
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,048452
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049550
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050548
|0,03
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054432
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)