  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:37:35 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,19 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,17 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,028457 2,19
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047322 2,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045729 2,17
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042895 2,17
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,045209 2,17
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050487 2,17
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,045873 2,16
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014431 2,16
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,044851 2,15
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015267 2,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı