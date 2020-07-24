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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:40:19 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,46 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045278 1,48
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031837 1,46
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,027042 1,24
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043979 1,22
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020906 1,13
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,030100 1,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,093050 1,06
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041745 1,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044281 0,94
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027076 0,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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