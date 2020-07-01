En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,17 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039550 1,41 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036330 1,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,145753 1,17 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088208 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,101645 1,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080955 1,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069400 1,00 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028164 0,83 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019551 0,83 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027404 0,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

