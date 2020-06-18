En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,82 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,81 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019542 0,96 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019127 0,82 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027552 0,81 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084542 0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012236 0,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028805 0,67 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,024198 0,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040958 0,62 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077952 0,59 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104149 0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

