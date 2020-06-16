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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:47:36 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017697 0,87
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024253 0,69
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019318 0,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019458 0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018594 0,23
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019295 0,22
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019518 0,21
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019278 0,20
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018037 0,20
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019226 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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