En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,66 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 3,07 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035183 3,66 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034901 3,07 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032501 2,04 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019258 2,02 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,025875 1,78 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023858 1,74 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027106 1,65 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094698 1,63 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038514 1,63 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,056574 1,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

