En fazla kaybettiren yatırım fonları Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu” oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,36 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,036264 -1,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021551 -1,36 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021972 -1,34 Deniz Port. Altın Fonu 0,032604 -1,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,062795 -1,33 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,025827 -1,33 ING Portföy Altın Fonu 0,028617 -1,32 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037195 -1,32 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,075790 -1,32 HSBC Portföy Altın Fonu 2,272944 -1,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.