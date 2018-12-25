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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

25 Aralık 2018 Salı 15:28
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,02 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,011345-3,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu50,619808-2,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,046597-2,02
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,060160-1,99
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,026735-1,85
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,057486-1,35
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,859534-1,29
İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu91,534007-0,82
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,030091-0,79
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,914928-0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:28
  1. En fazla kaybettiren yatırım fonları
  2. Fon piyasası

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