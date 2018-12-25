En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu25 Aralık 2018 Salı 15:28
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,02 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,011345
|-3,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|50,619808
|-2,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,046597
|-2,02
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,060160
|-1,99
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,026735
|-1,85
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,057486
|-1,35
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|1,859534
|-1,29
|İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|91,534007
|-0,82
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,030091
|-0,79
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,914928
|-0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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