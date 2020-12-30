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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:47:38 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,63 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu”, yüzde 2,17 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,574553-2,63
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,294824-2,17
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,266288-1,87
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043609-1,81
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024496-1,68
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,221272-1,49
QNB Finans Portföy Altın BYF39,385618-1,31
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,186676-1,30
Gedik Portföy Altın Fon0,947011-1,22
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu133,436197-1,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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