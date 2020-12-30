En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,63 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu”, yüzde 2,17 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,574553
|-2,63
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,294824
|-2,17
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,266288
|-1,87
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043609
|-1,81
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024496
|-1,68
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,221272
|-1,49
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,385618
|-1,31
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,186676
|-1,30
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,947011
|-1,22
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|133,436197
|-1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)