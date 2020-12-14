En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,07 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,173813
|-1,43
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,581871
|-1,07
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,902448
|-0,79
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|748,444667
|-0,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,210564
|-0,57
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,216013
|-0,47
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,041071
|-0,41
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,040669
|-0,20
|QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,215395
|-0,19
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|395,378004
|-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)