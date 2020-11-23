En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,77 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 1,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,100130
|-1,77
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|127,463072
|-1,66
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,220103
|-1,66
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,076883
|-1,66
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066266
|-1,65
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,108430
|-1,51
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039785
|-1,48
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,061042
|-1,40
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,669588
|-1,36
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,089516
|-1,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)