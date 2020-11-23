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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:29:41 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,77 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 1,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,100130-1,77
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu127,463072-1,66
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,220103-1,66
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,076883-1,66
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,066266-1,65
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,108430-1,51
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039785-1,48
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,061042-1,40
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,669588-1,36
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,089516-1,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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