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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:01:47 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,18 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,15 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073789 -1,31
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 117,194401 -1,18
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032472 -1,15
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,166826 -0,63
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,210325 -0,62
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,363238 -0,57
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,186532 -0,54
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021500 -0,53
Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070499 -0,52
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,149123 -0,51


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




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