En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,18 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,15 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,073789
|-1,31
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|117,194401
|-1,18
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032472
|-1,15
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,166826
|-0,63
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,210325
|-0,62
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,363238
|-0,57
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,186532
|-0,54
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021500
|-0,53
|Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070499
|-0,52
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|35,149123
|-0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)