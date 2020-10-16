En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,09 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053933 -2,51 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111905 -2,09 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048587 -1,96 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,919954 -1,68 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,750433 -1,67 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,209838 -1,42 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037802 -1,35 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080361 -1,33 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,669148 -1,31 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,977403 -1,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

