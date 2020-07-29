  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:27:10 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,23 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu”, yüzde 4,98 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,66 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,207879 -5,23
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,097636 -4,98
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,655457 -4,66
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,707338 -4,48
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040681 -4,29
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083638 -4,23
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042797 -4,23
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,280286 -4,03
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,841107 -3,96
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066171 -3,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı