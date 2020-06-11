En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 0,85 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 0,68 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,079707
|-0,95
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062673
|-0,85
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,042330
|-0,68
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,668972
|-0,64
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,978867
|-0,32
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028960
|-0,24
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038352
|-0,24
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032894
|-0,14
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,391728
|-0,14
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,718881
|-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)