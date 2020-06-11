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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:24:56 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 0,85 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 0,68 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079707 -0,95
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062673 -0,85
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042330 -0,68
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,668972 -0,64
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,978867 -0,32
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028960 -0,24
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038352 -0,24
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032894 -0,14
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,391728 -0,14
Aura Portföy Değ. Fon 0,718881 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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