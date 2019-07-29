En fazla kaybettiren BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,34 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,016825 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027894 -1,33 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,017076 -1,33 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,028778 -1,32 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,027885 -1,31 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,027618 -1,30 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029770 -1,30 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,026973 -1,30 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026516 -1,28 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027145 -1,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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