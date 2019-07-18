En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028848 -1,03 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,025314 -0,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016766 -0,89 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,028664 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027794 -0,89 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,017015 -0,88 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,027783 -0,88 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,027513 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,026862 -0,87 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029650 -0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)