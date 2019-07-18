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En fazla kaybettiren BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,028848-1,03
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,025314-0,97
NN Hay. Em. Altın EYF0,016766-0,89
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,028664-0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027794-0,89
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,017015-0,88
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,027783-0,88
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,027513-0,87
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,026862-0,87
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,029650-0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:14
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