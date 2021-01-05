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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:00:25 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,81 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027754-0,81
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073511-0,67
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100445-0,64
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064177-0,63
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,052264-0,61
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,072094-0,58
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,097365-0,56
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,074686-0,56
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,041353-0,55
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,100641-0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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