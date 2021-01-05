En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,81 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027754 -0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073511 -0,67 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100445 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064177 -0,63 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052264 -0,61 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072094 -0,58 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097365 -0,56 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,074686 -0,56 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041353 -0,55 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,100641 -0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)