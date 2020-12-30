En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,19 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,14 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046929
|-1,31
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029273
|-1,19
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048097
|-1,14
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013971
|-1,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073720
|-1,07
|VEM Altın Katılım EYF
|0,050323
|-1,05
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048544
|-1,04
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,046724
|-1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048831
|-1,03
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029655
|-0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)