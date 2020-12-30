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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:02:42 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,19 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,14 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046929-1,31
NN Hay. Em. Altın EYF0,029273-1,19
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048097-1,14
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013971-1,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073720-1,07
VEM Altın Katılım EYF0,050323-1,05
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048544-1,04
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,046724-1,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,048831-1,03
HEM Altın Katılım EYF0,029655-0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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