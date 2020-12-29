En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,13 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100689
|-1,13
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014123
|-1,10
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028168
|-1,02
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049552
|-1,00
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013858
|-0,99
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,053181
|-0,99
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014881
|-0,98
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,122723
|-0,95
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041456
|-0,94
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047554
|-0,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)