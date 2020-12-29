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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:44:37 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,13 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 1,10 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100689-1,13
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014123-1,10
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028168-1,02
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,049552-1,00
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,013858-0,99
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,053181-0,99
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,014881-0,98
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,122723-0,95
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,041456-0,94
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,047554-0,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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