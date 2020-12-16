En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,37 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,40 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,36 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052923
|-1,37
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,113845
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029405
|-0,36
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019748
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017733
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,075054
|-0,24
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013113
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100393
|-0,20
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096628
|-0,20
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047476
|-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)