En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,66 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014727
|-0,94
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050320
|-0,66
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054144
|-0,66
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049603
|-0,60
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053894
|-0,57
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,102778
|-0,57
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029460
|-0,57
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030222
|-0,56
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051381
|-0,56
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049324
|-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)