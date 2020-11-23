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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:31:21 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,52 ile "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,093967-1,53
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,052513-1,52
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137971-1,52
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,138831-1,51
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,121387-1,50
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,090626-1,49
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,040904-1,45
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,048890-1,43
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,099021-1,42
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,108763-1,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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