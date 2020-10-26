En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,57 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 1,35 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019437 -1,57 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019322 -1,35 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019004 -1,31 VEM Katkı EYF 0,018326 -1,29 ZEM Katkı EYF 0,019455 -1,28 HEM Katkı EYF 0,018146 -1,28 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019113 -1,25 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019081 -1,24 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019724 -1,23 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020105 -1,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

