  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:51:36 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,57 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 1,35 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019437 -1,57
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019322 -1,35
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019004 -1,31
VEM Katkı EYF 0,018326 -1,29
ZEM Katkı EYF 0,019455 -1,28
HEM Katkı EYF 0,018146 -1,28
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019113 -1,25
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019081 -1,24
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019724 -1,23
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020105 -1,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Yaratılış Kongresi Cumhuriyet'i rahatsız etti
Gündem

Yaratılış Kongresi Cumhuriyet'i rahatsız etti

İnançsızlığın bilim adı altında yaygınlaşmasının önüne geçmek için ilim ve kanaat önderlerinin katıldığı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni..
Cephe hattında flaş gelişme! Azerbaycan resmen kurtardı
Gündem

Cephe hattında flaş gelişme! Azerbaycan resmen kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay