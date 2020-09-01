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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:18:35 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 1,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,88 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025297 -1,92
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023711 -1,90
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,120823 -1,88
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028494 -1,87
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019413 -1,84
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040995 -1,79
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058706 -1,74
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097903 -1,73
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074821 -1,71
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074835 -1,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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