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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:27:29 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,59 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,35 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 0,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059435 -0,59
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018916 -0,35
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,085027 -0,32
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041311 -0,08
Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,023065 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018493 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,031615 -0,06
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024369 -0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,078735 -0,03
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013567 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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