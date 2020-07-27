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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:00:32 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 2,27 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 2,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,147063 -2,39
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082012 -2,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,102909 -2,22
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039793 -1,59
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027978 -1,32
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,091660 -1,00
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026433 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063968 -0,54
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080335 -0,52
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104459 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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