En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,95 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037529 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024896 -0,47 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020114 -0,42 Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012511 -0,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024604 -0,38 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039124 -0,38 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039548 -0,38 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075917 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040915 -0,37 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,043701 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

