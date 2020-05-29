En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,04 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,83 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034538 -1,04 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018603 -0,83 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026901 -0,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038233 -0,73 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026018 -0,72 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018064 -0,70 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023479 -0,69 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078986 -0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011729 -0,38 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,023954 -0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

